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Куда звонить при несоблюдении температурного режима на работе?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Федерация профсоюзов Беларуси обращает внимание, что при наличии на рабочем месте проблем с соблюдением норм техники безопасности и нарушений температурного режима следует сообщать по номерам, указанным ниже. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Новости Беларуси. Федерация профсоюзов Беларуси обращает внимание, что при наличии на рабочем месте проблем с соблюдением норм техники безопасности и нарушений...
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