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Куда звонить при несоблюдении температурного режима на работе?

13.07.2021 23:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Федерация профсоюзов Беларуси обращает внимание, что при наличии на рабочем месте проблем с соблюдением норм техники безопасности и нарушений температурного режима следует сообщать по номерам, указанным ниже. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Куда звонить при несоблюдении температурного режима на работе?

Аналогичные горячие линии открыты во всех отраслевых, областных и Минском городском объединении профсоюзов.

 
 
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Новости Беларуси. Федерация профсоюзов Беларуси обращает внимание, что при наличии на рабочем месте проблем с соблюдением норм техники безопасности и нарушений...
 
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