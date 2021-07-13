Куда звонить при несоблюдении температурного режима на работе?

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Федерация профсоюзов Беларуси обращает внимание, что при наличии на рабочем месте проблем с соблюдением норм техники безопасности и нарушений температурного режима следует сообщать по номерам, указанным ниже. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Аналогичные горячие линии открыты во всех отраслевых, областных и Минском городском объединении профсоюзов.