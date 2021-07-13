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Минчанин украл женскую сумку на стадионе «Динамо». Сумма ущерба – более 600 рублей
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сотрудники милиции задержали 30-летнего минчанина, который похитил женскую сумку на стадионе «Динамо». Кражу зафиксировала камера видеонаблюдения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Задержанный пояснил, что пришел на стадион для просмотра футбольного матча. Мужчина, находясь рядом с компанией отдыхающих, увидел дамскую сумку, которую и решил похитить. Аксессуар висел на стуле, и хозяйка не сразу обнаружила пропажу. В украденной сумке задержанный обнаружил кошелек с деньгами, которые он похитил, а сумку выбросил.
Сумма ущерба – более 600 рублей. Известно, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. Возбуждено уголовное дело.
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Новости Беларуси. Сотрудники милиции задержали 30-летнего минчанина, который похитил женскую сумку на стадионе «Динамо». Кражу зафиксировала камера...
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