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Часть недвижимости в Минске предлагают оформить под договор обязательства. Это хороший старт для малых предпринимателей
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Открыть бизнес и не искать деньги на аренду. Часть недвижимости в столице предлагают оформить под договор обязательства, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В списке помещения, которые не включены в хозяйственный оборот столицы. Они в основном располагаются в подвалах, на первых и цокольных этажах жилых домов. Использовать арендованные метры разрешено практически для любых целей. Главное – выполнять санитарные и противопожарные требования.
Сергей Желудкович, председатель Комитета государственного имущества Минского городского исполнительного комитета:
Информация о неиспользуемых объектах постоянно обновляется и доступна на официальном сайте
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Часть недвижимости в Минске предлагают оформить под договор обязательства. Это хороший старт для малых предпринимателей
Новости Беларуси. Открыть бизнес и не искать деньги на аренду. Часть недвижимости в столице предлагают оформить под договор обязательства, сообщили в программе...
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