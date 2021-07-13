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Нужно пить много жидкости – чистую воду. Как в жару избежать теплового удара?

13.07.2021 23:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В последние две недели в стране установилась аномально жаркая погода, в ряде городов, в том числе в Минске, побиты температурные рекорды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Синоптики передают штормовое предупреждение.

Как люди справляются с такой погодой и какие могут быть последствия? Материал Карины Верховцевой.

Нужно пить много жидкости – чистую воду. Как в жару избежать теплового удара?

О мерах безопасности не перестают говорить и медики. Одной из актуальных проблем сейчас стал тепловой удар. Головокружение, недомогание и резкая слабость – вот основные симптомы теплового удара.

Нужно пить много жидкости – чистую воду. Как в жару избежать теплового удара?

Марина Дрейлинг, заведующая отделением общеврачебной практики поликлиники № 39 города Минска:
Когда солнце в самом пике, лучше придерживаться тенька, особенно не посещать открытые местности, потому что очень высока вероятность развития солнечных ударов, перегревов. Также в такую жару лучше употреблять побольше жидкости, лучше чистую воду. Напитки, где содержится кофеин – чай либо кофе, могут дополнительно стимулировать нервную систему, что может вызвать повышение давления, например, у гипертоников или пожилых людей.

Отдыхающие должны проявлять особую бдительность. Как в жару вести себя на воде и возле водоемов? Подробности здесь.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В последние две недели в стране установилась аномально жаркая погода, в ряде городов, в том числе в Минске, побиты температурные рекорды, сообщили...
 
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Отдыхающие должны проявлять особую бдительность. Как в жару вести себя на воде и возле водоёмов?
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