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Нужно пить много жидкости – чистую воду. Как в жару избежать теплового удара?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В последние две недели в стране установилась аномально жаркая погода, в ряде городов, в том числе в Минске, побиты температурные рекорды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Синоптики передают штормовое предупреждение.
О мерах безопасности не перестают говорить и медики. Одной из актуальных проблем сейчас стал тепловой удар. Головокружение, недомогание и резкая слабость – вот основные симптомы теплового удара.
Марина Дрейлинг, заведующая отделением общеврачебной практики поликлиники № 39 города Минска:
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Новости Беларуси. В последние две недели в стране установилась аномально жаркая погода, в ряде городов, в том числе в Минске, побиты температурные рекорды, сообщили...
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