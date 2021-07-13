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Беларусь приветствует усилия Движения неприсоединения против односторонних санкций
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Беларусь приветствует усилия, нацеленные на неприятие односторонних политических и экономических санкций, которые принимает Движение неприсоединения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Выступая перед коллегами, глава белорусского внешнеполитического ведомства указал на необходимость активизации совместного противодействия деструктивным проявлениям, которые являются нарушением международного права и препятствуют устойчивому развитию стран.
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Новости Беларуси. Беларусь приветствует усилия, нацеленные на неприятие односторонних политических и экономических санкций, которые принимает Движение...
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