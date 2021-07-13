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Виктор Лискович о Дне народного единства: «Это праздник, который должен служить для того, чтобы мы жили в мире и согласии»

13.07.2021 23:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович посетил сокровищницу памяти белорусского народа – Национальный исторический музей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Лискович о Дне народного единства: «Это праздник, который должен служить для того, чтобы мы жили в мире и согласии»

Парламентарий ознакомился сразу с несколькими экспозициями, которые отражают разные эпохи белорусской истории.

Виктор Лискович о Дне народного единства: «Это праздник, который должен служить для того, чтобы мы жили в мире и согласии»

Слуцкие пояса, живописные портреты представителей знатных родов, национальные костюмы и старопечатные книги. Отдельное внимание экспозиции, посвященной Году народного единства.

Виктор Лискович о Дне народного единства: «Это праздник, который должен служить для того, чтобы мы жили в мире и согласии»

Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию:
В этом году мы будем отмечать 17 сентября – День народного единства. Конечно же, это не просто очередной праздник, это праздник, который должен служить для того, чтобы мы жили в мире и согласии и помогали друг другу, начиная от близких родственников, соседей и заканчивая тем, чтобы была единым целым наша страна.

Посещая Национальный исторический музей, всегда окунаешься в прошлое, окунаешься в историю свою. Без истории нет будущего, как говорит и всегда подчеркивает наш Президент. И когда находишься здесь, убеждаешься в правоте его слов.

 
 
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Новости Беларуси. Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович посетил сокровищницу...
 
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