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«Жажда крови, жажда расправы». Подробности покушения на Азарёнка и откровенные признания радикалов

13.07.2021 23:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Шокирующие подробности планируемых зверств и откровенные признания радикалов из Telegram-чатов и каналов. Вышел двухсерийный фильм «Террор 20/21» на телеканале ОНТ, в котором рассказали о спецоперации комитета госбезопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она длилась более полугода.

Осенью и зимой в Telegram начали создаваться чаты и каналы явно радикальной направленности с целью жечь, взрывать, убивать. Среди участников распределялись боевые роли: от разведчика и минера до бойца и инженера. А администратор одной из групп, гражданин Германии, разработал сразу несколько жестких сценариев. Один из них – поджог лесозаготовительной техники в Березинском районе.

«Жажда крови, жажда расправы». Подробности покушения на Азарёнка и откровенные признания радикалов

«Жажда крови, жажда расправы». Подробности покушения на Азарёнка и откровенные признания радикалов

За дело взялась 38-летняя жительница Минска, воспитывающая несовершеннолетнюю дочь. А в напарниках оказался внедренный в радикальный чат сотрудник госбезопасности. За секунды до поджога группу задержали с поличным.

«Жажда крови, жажда расправы». Подробности покушения на Азарёнка и откровенные признания радикалов

Четвертая стеклянная бутылка с тканью. Бутылки с жидкостью с запахом горюче-смазочных материалов. Пакет, два фрагмента ткани, четыре бутылки с жидкостями – это объект № 5, топор – объект № 6. Далее, по ходу осмотра, второй объект – металлический лом. Третий объект – зажигалка.

«Жажда крови, жажда расправы». Подробности покушения на Азарёнка и откровенные признания радикалов

Самым циничным оказался эпизод с покушением на тележурналистов. Среди них сотрудник СТВ – Григорий Азаренок.

«Жажда крови, жажда расправы». Подробности покушения на Азарёнка и откровенные признания радикалов

Его планировали вывезти в лес, отрезать язык, а возможно и убить.

Александр Лукашенко о покушении на Григория Азаренка: он первым с бандюгой, который шел на него, начал драку

«Жажда крови, жажда расправы». Подробности покушения на Азарёнка и откровенные признания радикалов

Сотрудник контртеррористического подразделения КГБ Беларуси:
Человек был готов абсолютно на все. То есть даже с психологической точки зрения человек менялся в лице, в глазах. Потому что жажда крови, жажда расправы. Просто это меняло его личину. Если шел разговор об Азаренке и конкретно о покушении на его жизнь и здоровье, то фактически человек сразу поддерживал беседу, сам предлагал конкретные действия, разрабатывал конкретный план, предлагал какие-то свои идеи на этот счет. В принципе, он способен. Я уверен в том, что если бы мы довели дело до конца, он бы пошел и на убийство.

«Жажда крови, жажда расправы». Подробности покушения на Азарёнка и откровенные признания радикалов

Сейчас все фигуранты, которые состояли в радикальном Telegram-чате, задержаны и дают показания.

«Жажда крови, жажда расправы». Подробности покушения на Азарёнка и откровенные признания радикалов

Татьяна Савчик, СТВ:
Надо отметить, что руководитель этого канала по нику Дис, он же гражданин Германии Хоффман. Посольство Германии было уведомлено о его незаконной деятельности, так же как и литовские и американские дипломаты об Ольге Карач. Ответа на запросы до сих пор нет.

«Жажда крови, жажда расправы». Подробности покушения на Азарёнка и откровенные признания радикалов

Беларусь планирует поднять вопрос о подходах к защите терроризма отдельными странами на ближайшем заседании СБ ООН.

«Жажда крови, жажда расправы». Подробности покушения на Азарёнка и откровенные признания радикалов

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Шокирующие подробности планируемых зверств и откровенные признания радикалов из Telegram-чатов и каналов. Вышел двухсерийный фильм «Террор 20/21» на...
 
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