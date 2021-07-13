|
«Жажда крови, жажда расправы». Подробности покушения на Азарёнка и откровенные признания радикалов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Шокирующие подробности планируемых зверств и откровенные признания радикалов из Telegram-чатов и каналов. Вышел двухсерийный фильм «Террор 20/21» на телеканале ОНТ, в котором рассказали о спецоперации комитета госбезопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она длилась более полугода.
Осенью и зимой в Telegram начали создаваться чаты и каналы явно радикальной направленности с целью жечь, взрывать, убивать. Среди участников распределялись боевые роли: от разведчика и минера до бойца и инженера. А администратор одной из групп, гражданин Германии, разработал сразу несколько жестких сценариев. Один из них – поджог лесозаготовительной техники в Березинском районе.
За дело взялась 38-летняя жительница Минска, воспитывающая несовершеннолетнюю дочь. А в напарниках оказался внедренный в радикальный чат сотрудник госбезопасности. За секунды до поджога группу задержали с поличным.
Четвертая стеклянная бутылка с тканью. Бутылки с жидкостью с запахом горюче-смазочных материалов. Пакет, два фрагмента ткани, четыре бутылки с жидкостями – это объект № 5, топор – объект № 6. Далее, по ходу осмотра, второй объект – металлический лом. Третий объект – зажигалка.
Самым циничным оказался эпизод с покушением на тележурналистов. Среди них сотрудник СТВ – Григорий Азаренок.
Его планировали вывезти в лес, отрезать язык, а возможно и убить.
Сотрудник контртеррористического подразделения КГБ Беларуси:
Сейчас все фигуранты, которые состояли в радикальном Telegram-чате, задержаны и дают показания.
Татьяна Савчик, СТВ:
Беларусь планирует поднять вопрос о подходах к защите терроризма отдельными странами на ближайшем заседании СБ ООН.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Шокирующие подробности планируемых зверств и откровенные признания радикалов из Telegram-чатов и каналов. Вышел двухсерийный фильм «Террор 20/21» на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)