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В центре Гомеля восстановили электроснабжение

14.07.2021 06:13 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Электроснабжение физлиц в центральной части Гомеля восстановлено, сообщили в РУП «Гомельэнерго».

«По состоянию на 22:00 энергетикам полностью удалось восстановить электроснабжение физических лиц», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, сегодня в 16:29 в Гомеле отключались 5 кабельных линий 10 кВ, что повлекло за собой нарушение электроснабжения центральной части города. Это связано с жарой.

 
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Электроснабжение физлиц в центральной части Гомеля восстановлено, сообщили в РУП «Гомельэнерго». «По состоянию на 22:00 энергетикам полностью удалось...
 
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