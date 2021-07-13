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В центре Гомеля восстановили электроснабжение
Источник материала: Навiны
Электроснабжение физлиц в центральной части Гомеля восстановлено, сообщили в РУП «Гомельэнерго».
«По состоянию на 22:00 энергетикам полностью удалось восстановить электроснабжение физических лиц», — говорится в сообщении.
Как сообщалось, сегодня в 16:29 в Гомеле отключались 5 кабельных линий 10 кВ, что повлекло за собой нарушение электроснабжения центральной части города. Это связано с жарой.
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Электроснабжение физлиц в центральной части Гомеля восстановлено, сообщили в РУП «Гомельэнерго». «По состоянию на 22:00 энергетикам полностью удалось...
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