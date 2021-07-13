Путин и Лукашенко договорились о кредитах в связи с налоговым маневром и цене на газ

На прошедших 13 июля в Санкт-Петербурге переговорах Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились об объемах кредитной поддержки в связи с налоговым маневром в нефтяной отрасли России, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, слова которого приводит телеграм-канал «Пул № 3» (ведет один из журналистов кремлевского пула).





«Цена на газ для Белоруссии в 2022 году не будет индексирована и сохранится на уровне 2021 года», — сказал Песков.

Стороны «обменялись мнениями по международной обстановке, по региональным проблемам», «подвели итоги дискуссий, ранее имевших место в рамках комиссий высокого уровня двух стран, и выработали шаги по работе в таких областях, как таможенное, налоговое регулирование, энергетика». Кроме того, они «затронули тему санкционного давления на Белоруссию, белорусский лидер отдельно говорил о давлении оппозиции на представителей власти Белоруссии».

Переговоры Путина и Лукашенко были анонсированы в день их проведения.

Ранее Минск рассчитывал на компенсацию, а не кредиты от России из-за налогового маневра, а также на снижение цены на газ.