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В «Говори правду» началась внеплановая проверка Минюста

14.07.2021 06:13 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Республиканское исследовательско-просветительское общественное объединение «Говори правду» сообщило о начале внеплановой проверки Министерством юстиции.

В «Говори правду» началась внеплановая проверка Минюста

«Минюст пришел с внеплановой проверкой в РИПОО "Говори правду". В списке требования предоставить сотни документов. Срок 14.07, уведомление о заказном письме пришло сегодня, 13.07», — говорится в сообщении объединения в соцсетях, передает БелаПАН.

Ранее стало известно, что Минюст инициировал проверку деятельности ряда организаций, в том числе просветительско-социального общественного объединения «Звено», Белорусской ассоциации журналистов, Белорусского ПЕН-центра, правозащитно-просветительского общественного объединения «Движение "За Свободу"», общественного объединения «Экодом», международного общественного объединения «Згуртаванне беларусаў свету "Бацькаўшчына"», Союза белорусских писателей.

 
 
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Республиканское исследовательско-просветительское общественное объединение «Говори правду» сообщило о начале внеплановой проверки Министерством юстиции.
 
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