ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

К санкциям ЕС против Беларуси присоединились еще несколько стран

14.07.2021 07:05 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Ряд стран присоединился к санкциям ЕС в отношении Беларуси, сообщила во вторник внешнеполитическая служба ЕС.



"Страны-кандидаты (на вступление в ЕС) Северная Македония, Черногория и Албания, а также страны Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) Исландия и Норвегия присоединились к решению Европейского совета", - говорится в сообщении ЕВС, пишет interfax.by.

Ранее в Осло уже сообщали о решении присоединиться к санкциям ЕС против Минска.

Совет Европейского союза в конце июня ввел экономические санкции в отношении Беларуси, которые затрагивают нефтяной сектор, а также производство хлористого калия.

"Совет ЕС ввел новые ограничительные меры против белорусского режима в ответ на серьезные нарушения прав человека в Беларуси", - говорится пресс-релизе Совета ЕС.

Эти санкции направлены, среди прочего, на торговлю белорусскими нефтяными продуктами, калием, а также на некоторые категории оборудования, технологий и программного обеспечения.

Отмечается, что, таким образом, теперь под санкциями ЕС находятся 166 физических и 15 юридических лиц Беларуси.

21 июня министры иностранных дел ЕС в Брюсселе одобрили этот пакет санкций против Беларуси.

Кроме того, ранее на этой неделе в ЕС внесли в санкционный список по Беларуси 78 белорусских физических лиц и восемь организаций из-за ситуации с нарушением прав человека.

В свою очередь США ввели санкции в отношении 16 физических и 5 юридических лиц "в ответ на эскалацию насилия и репрессий со стороны режима Лукашенко", включая задержание оппозиционера Романа Протасевича и его подруги Софии Сапеги. Санкционные списки вслед за ЕС и США расширили также Великобритания и Канада.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ряд стран присоединился к санкциям ЕС в отношении Беларуси, сообщила во вторник внешнеполитическая служба ЕС.
 
Новости дня
Новости разные
 
У Лёзне патанула 13-гадовая дзяўчынка. Яна хацела навучыцца плаваць
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by