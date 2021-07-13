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Мужчину, который снял на видео инцидент с аттракционами в Александрии, осудили
Источник материала: Партизан
Мужчине, который снял на видео происшествие с аттракционами в Александрии, дали семь суток ареста, сообщает "Радио Свобода".
Павел Петровский / svaboda.azureedge.net
Предпринимателя из Бреста Павла Петровского задержали сотрудники КГБ, а 13 июля его осудили. Официальная мотивация — часть 2 статьи 19.11 КоАП ("Распространение информационной продукции, включённой в Республиканский список экстремистских материалов, а также изготовление, издание, хранение или перевозка такой информации"). До суда Петровский трое суток провел в Шкловском РОВД,
Видео, которое снял Петровский, появилось в ТГ-канале Антона Мотолько. Сам канал в Беларуси признан экстремистским.
Петровскому 42 года. По образованию он учитель истории. Женат, в семье двое маленьких детей — одному три года, второму 10 месяцев.
Происшествие на фестивале "Александрия встречает друзей", случилось 11 июня. Сильный ветер поднял в воздух плохо закреплённый батут, на котором играли дети. Сообщалось, что при этом пострадали семь человек.
Происшествие в Александрии / Кадр из видео
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Мужчине, который снял на видео происшествие с аттракционами в Александрии, дали семь суток ареста, сообщает "Радио Свобода".
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