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«Президент Белоруссии готов воевать с Германией и ее союзниками до последнего». Российские СМИ о заявлениях, судах и решениях
Источник материала: UDF
Фото: РИА Новости
Краткие выводы из статьи Алисы Николаевой для
К освещению конфликта официального Минска со странами ЕС и США российские СМИ подходят через конструкцию противостояния РФ с «коллективным Западом». Использование медиа аналогичных формулировок, подчёркнутые акценты на близости позиций Минска и Москвы должны создать у аудитории картину, где Беларусь является лишь частью геополитической борьбы Кремля. Естестественно «борьбы оборонительной» – Россия вынуждена реагировать на выпады.
При этом российские медиа охотно демонстрируют своей аудитории неэффективность и неуклюжесть заявлений и решений беларусской власти. Тут также используется механизм «сравнения», где на фоне решений беларусских властей действия российского руководства подаются как взвешенные и эффективные. Для создания необходимого эффекта стандартно активно используются различные манипулятивные методы.
В освещении миграционного кризиса в Литве аудитории транслируют простую логическую цепочку: санкции – отсутствие денег на сдерживание потока мигрантов – есть миграционный кризис в ЕС. Получателя информации подводят к выводам, что санкции в отношении Беларуси могут работать (в отличие от санкционного давления на РФ), и что в нелегальной миграции виноват сам коллективный Запад.
На этом фоне российские СМИ неоднократно повторяют обещания Путина продолжать «оказывать всестороннюю помощь братскому белорусскому народу». Такой тезис выглядит логично, исходя из используемой пропагандистской конструкции «устойчивой к потрясениям России».
В освещении судебных процессов российские медиа целенаправленно концентрируют внимание на личности Виктора Бабарико. «За скобки» опускаются не только суды в отношении других граждан страны, но даже другие обвиняемые по данному уголовному делу. Личность банкира подаётся через призму политической деятельности, а не бизнеса. Подчёркивается неуступчивость Бабарико, который не пошёл на сделку со следствием, и его высокие рейтинги (среди политиков Беларуси). Фактически кейс Бабарико освещается российскими СМИ так же и с тех же позиций, что и кейсы Юлии Тимошенко во время ее первого и второго заключений. Таким образом, можно сделать вывод, что Виктор Бабарико, как минимум, интересен владельцам ключевых российских медиа-холдингов. Интересен сегодня, и, с большой долей вероятности, будет интересен и завтра.
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«Президент Белоруссии готов воевать с Германией и ее союзниками до последнего». Российские СМИ о заявлениях, судах и решениях
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