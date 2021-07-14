Источник материала: UDF





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусы сказали, из какого источника ждут роста экономики Большинство подписчиков двух экономических телеграмм-каналов считают предпринимательство основным источником роста экономики в стране. Аналитики пояснили,...

Вопрос «Что является основным источником роста экономики?» был задан подписчикам двух телеграмм-каналов: KEF и «Эканомiка Беларусi».Варианты ответа на это вопрос были следующие: «благоприятная конъюнктура», «государственные инвестиции», «иностранные инвестиции», «предпринимательство», «природные ресурсы» и «другое».«Ответ на этот вопрос умещается даже не в статью, а в одно предложение: основным источником роста экономики является предпринимательство – тип людей, способных превращать идею в товар или услугу», – пишут исследователи в телеграм-канале KEF.«Человеку, творцу от природы, дали в помощь только природные ресурсы, и он создал рынки, инвестиции и институты – правила игры, которые либо помогают творить, либо подавляют творчество», – добавили эксперты.Аналитики уверены, что из этой бесконечно простой мысли следует несколько важных выводов.Например, если вы считаете, что рост двигает благоприятная конъюнктура, вам предлагают задуматься: чем она благоприятнее, тем меньше усилий надо прилагать, чтобы получить результат. В итоге люди перестают «напрягаться» и через некоторое время неожиданно обнаруживают, что тучные годы прошли, а их нагнали (и обогнали) когда-то слабые конкуренты.Неблагоприятная конъюнктура – это барьер, преодоление которого позволяет компаниям усилить рыночные позиции, оказавшись эффективнее, производительнее конкурентов. А повышение производительности – это уже про экономический рост. То есть предприниматели могут «двигать» экономику и в золотые времена, и во времена кризисов.А если вы полагаете, что не бывает роста без инвестиций, исследователи предлагают подумать над тем, что делает деньги инвестициями.По их словам, ответ снова на поверхности: деньги становятся инвестициями, когда они помогают превратить идею в товар или услугу.«А это функция предпринимателей – без них деньги могут стать «капитальными расходами», но инвестициями не станут. Даже если государство тратит средства на инфраструктуру, образование и здравоохранение, то эти расходы являются инвестициями лишь в той мере, в какой помогают предпринимательству», – отметили в телеграм-канале KEF.В принципе, большинство читателей обоих телеграм-каналов согласны с такой точкой зрения, обратили внимание аналитики.Напомним, что подписчики телеграм-канала KEF и «Эканомiка Беларусi» на вопрос «Что является основным источником роста экономики?» в большинстве своем посчитали, что это «предпринимательство» (75% и 66,9%).Ответ «благоприятная конъюнктура» выбрало 12,7% и 18,4% респондентов. В том, что основным источником экономики являются иностранные инвестиции, уверено еще меньше респондентов (6,8 и 10,7%). На остальные ответы («государственные инвестиции», «природные ресурсы» и «другое») пришлось еще меньшее число голосов.