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Белорусы сказали, из какого источника ждут роста экономики

14.07.2021 06:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Белорусы сказали, из какого источника ждут роста экономики
Большинство подписчиков двух экономических телеграмм-каналов считают предпринимательство основным источником роста экономики в стране. Аналитики пояснили, почему иначе и быть не может.

Вопрос «Что является основным источником роста экономики?» был задан подписчикам двух телеграмм-каналов: KEF и «Эканомiка Беларусi».

Варианты ответа на это вопрос были следующие: «благоприятная конъюнктура», «государственные инвестиции», «иностранные инвестиции», «предпринимательство», «природные ресурсы» и «другое».

«Ответ на этот вопрос умещается даже не в статью, а в одно предложение: основным источником роста экономики является предпринимательство – тип людей, способных превращать идею в товар или услугу», – пишут исследователи в телеграм-канале KEF.

«Человеку, творцу от природы, дали в помощь только природные ресурсы, и он создал рынки, инвестиции и институты – правила игры, которые либо помогают творить, либо подавляют творчество», – добавили эксперты.

Аналитики уверены, что из этой бесконечно простой мысли следует несколько важных выводов.

Например, если вы считаете, что рост двигает благоприятная конъюнктура, вам предлагают задуматься: чем она благоприятнее, тем меньше усилий надо прилагать, чтобы получить результат. В итоге люди перестают «напрягаться» и через некоторое время неожиданно обнаруживают, что тучные годы прошли, а их нагнали (и обогнали) когда-то слабые конкуренты.

Неблагоприятная конъюнктура – это барьер, преодоление которого позволяет компаниям усилить рыночные позиции, оказавшись эффективнее, производительнее конкурентов. А повышение производительности – это уже про экономический рост. То есть предприниматели могут «двигать» экономику и в золотые времена, и во времена кризисов.

А если вы полагаете, что не бывает роста без инвестиций, исследователи предлагают подумать над тем, что делает деньги инвестициями.

По их словам, ответ снова на поверхности: деньги становятся инвестициями, когда они помогают превратить идею в товар или услугу.

«А это функция предпринимателей – без них деньги могут стать «капитальными расходами», но инвестициями не станут. Даже если государство тратит средства на инфраструктуру, образование и здравоохранение, то эти расходы являются инвестициями лишь в той мере, в какой помогают предпринимательству», – отметили в телеграм-канале KEF.

В принципе, большинство читателей обоих телеграм-каналов согласны с такой точкой зрения, обратили внимание аналитики.

Напомним, что подписчики телеграм-канала KEF и «Эканомiка Беларусi» на вопрос «Что является основным источником роста экономики?» в большинстве своем посчитали, что это «предпринимательство» (75% и 66,9%).

Ответ «благоприятная конъюнктура» выбрало 12,7% и 18,4% респондентов. В том, что основным источником экономики являются иностранные инвестиции, уверено еще меньше респондентов (6,8 и 10,7%). На остальные ответы («государственные инвестиции», «природные ресурсы» и «другое») пришлось еще меньшее число голосов.
 
 
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Большинство подписчиков двух экономических телеграмм-каналов считают предпринимательство основным источником роста экономики в стране. Аналитики пояснили,...
 
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