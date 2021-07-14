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Позиция защиты

Заключительное слово Бабарико

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Чем запомнится дело Бабарико? Не вторгаясь в сферу осуществления правосудия, проанализируем особенности этого уникального процесса.

Без сомнения, дело «Бабарико и К.» войдет в анналы белорусской и мировой судебной практики. Попробую выделить примечательные моменты в этом деле и судебном процессе.Первое: с самого начала дело имело политическую окраску. Экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико успешно стартовал в президентской избирательной кампании. Так, по состоянию на 18 июня 2020 г. его инициативная группа собрала 434 985 подписей избирателей. В этот день В.Бабарико вместе с сыном Эдуардом, руководителем его избирательного штаба, был задержан. Причем, в тот момент, когда они направлялись в Центризбирком для передачи собранных подписей.Следует отметить, что до выборов 2020 года «Белгазпромбанк» считался одним из успешных банков Беларуси. Больше 20 лет его руководителем был Виктор Бабарико. За это время никаких претензий к его деятельности белорусские власти не высказывали.Второе: Генеральная прокуратура по результатам расследования уголовного дела предъявила В.Бабарико обвинение по ч.3 ст.430 и ч.2 ст. 235 УК, то есть в получении взяток организованной группой в особо крупном размере, а также о легализации («отмывании») средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере. В.Бабарико признали организатором преступной группы.Кроме Бабарико, к уголовной ответственности были привлечены все его заместители, а также директор ООО «Активлизинг» Виктор Кобак. При этом суммы взяток и выведенных в зарубежные банки средств, по оценкам органов следствия, исчислялись в миллионах долларов.Третье: такого объемного уголовного дела против банковских работников еще не было в истории белорусского следствия и суда. Его расследованием занималась вначале группа дознавателей Департамента финансовых расследований КГК, а затем — группа следователей КГБ. В результате более полугодовой работы объем материалов дела составил 122 тома (для представления, это примерно 100 000 листов бумаги).Четвертое: особенностью этого дела является также длительный срок судебного разбирательства. Оно началось 17 февраля с.г. и продолжалось с перерывами до 28 июня, то есть больше пяти месяцев. В.Бабарико провел в следственной тюрьме КГБ более года.Пятое: показательно, что все топ-менеджеры «Белгазпромбанка», а равно директор «Активлизинга», которые проходили по делу в качестве обвиняемых, заключили со следствием соглашение о сотрудничестве и признали свою вину в коррупционных преступлениях. В.Бабарико предъявленные обвинения не признал, считая их выполнением «политического заказа».В качестве защитников Бабарико в уголовном процессе выступали Дмитрий Лаевский и Наталья Мацкевич. Об их позиции можно судить по защитительной речи Натальи Мацкевич, которая была обнародована в сети Интернет.Приведу лишь один фрагмент из выступления адвоката: «…Это дело о том, как успешный руководитель банка принял участие в выборах президента, и уже через месяц после начала своей кампании был заключен под стражу и подвергнут уголовному преследованию».В своей речи Н.Мацкевич привела убедительные аргументы о нарушении по уголовному делу права на свободу, презумпции невиновности, права на доступ к суду, права на защиту, права не быть принуждаемым к даче показаний и признанию себя виновным, права на публичное судебное разбирательство, права на равенство всех перед законом и как следствие — права участвовать в выборах президента.Изучив материалы уголовного дела, Н.Мацкевич пришла к выводу, что «…уголовное преследование и заключение под стражу Виктора Бабарико, его бывших коллег использовано не для целей реального раскрытия преступления, доказательства виновности или обоснования невиновности, а как инструмент дискриминации по мотиву политических убеждений и как средство исключения Бабарико из избирательного процесса».Дмитрий Лаевский после выступления в суде заявил, что адвокаты сделали все, чтобы не допустить незаконного осуждения не только Бабарико, но и всех обвиняемых по делу.Большое впечатление на присутствующих в судебном заседании произвела речь Виктора Бабарико. Вот несколько фрагментов: «…прожив достаточно большой кусок своей жизни, находясь в этой клетке, я могу сказать, что мне не стыдно за свою жизнь перед людьми, с которыми я сталкивался»; «…мне не стыдно перед сотрудниками банка за то, что вместе с ними в течение почти 25 лет мы сделали один из лучших банков в этой стране. Его делала в том числе и команда, часть из которой находится в этой клетке, и которая считает себя преступниками».С короткими речами выступили и другие фигуранты дела, признавшие свою вину. По словам очевидцам, некоторые плакали, у некоторых перехватило дыхание, некоторые заменили речь письменной формой.Как стало известно, родственники бывших топ-менеджеров «Белгазпромбанка» написали письмо А.Лукашенко с просьбой об помиловании их близких.* * *Я не буду предрешать приговор суда в отношении Бабарико и других. В любом случае он станет знаковым событием в истории страны, как и другие судебные решения по уголовным делам граждан, осужденных за выражение своей активной позиции. Нам — обществу — придется жить с этим «наследием», признавать его или отвергать.Уверен, что в новой Беларуси дело «Бабарико и К.» станет исторической (музейной) ценностью и будет выставлено на всеобщее обозрение, наряду с другими экспонатами прошлой эпохи. Его будут изучать историки и юристы как правовую реликвию. При этом особый интерес будет проявлен к лицам, которые оставили «следы» в этом деле.