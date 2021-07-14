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Радикалы планировали физически устранить журналистов. Подробности спецоперации КГБ по предотвращению террористической атаки

14.07.2021 06:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Радикалы планировали физически устранить журналистов. Подробности спецоперации КГБ по предотвращению террористической атаки

Новый фильм-расследование ОНТ «20 ТЕРРОР 21» рассказывает о подробностях предотвращения террористического акта.

Рассматривался целый ряд вариантов нападения на белорусских журналистов. В списке, помимо Григория Азаренка, были руководитель телеканала ОНТ Марат Марков и политический обозреватель Игорь Тур. Но с учетом более высокого статуса Маркова подбираться к нему побоялись. В итоге мишенью был выбран журналист телеканала СТВ Григорий Азаренок.

Вариантов расправы с журналистом также было несколько. 

Кроме того, прорабатывался и другой вариант покушения – расправиться с Азаренком в его квартире.

От варианта с квартирой радикалы впоследствии отказались. Слишком сложно. Нападать решили на улице. 


В 18.17 во двор, где живет Азаренок, въехала неприметная машина и припарковалась. В 19.57 к остановке подъехал автобус, из которого вышел журналист. Он даже не подозревал, что случится буквально через минуту.

Григорий был посвящен в минимум деталей. Все, что он знал: к нему подойдут и, возможно, попытаются спровоцировать на какие-то действия. Он не знал, что планируется нападение, и не знал, какие действия с ним будут осуществляться в лесу потом.

P.S. Когда спецоперация была закончена, а все ее участники задержаны, организатор покушения ДИС начал менять аккаунты, аватарки, ники. Его телеграм-канал «ОГСБ» фактически перестал существовать. А Ольга Карач, упоминавшаяся при подготовке преступления, попыталась оправдаться перед аудиторией и фактически подтвердила, что обо всем знала и помогала.


Смотрите новый фильм-расследование ОНТ – «20 ТЕРРОР 21»!


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Новый фильм-расследование ОНТ «20 ТЕРРОР 21» рассказывает о подробностях предотвращения террористического акта. Рассматривался целый ряд вариантов нападения на...
 
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