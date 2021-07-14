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Путин поддержит режим Лукашенко новым кредитом и «льготной» ценой на газ

14.07.2021 07:03 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

На прошедших в минувший вторник переговорах в Санкт-Петербурге Путин пообещал режиму Лукашенко поддержку в виде нового кредита и «братской» цены на газ в 2022 году.

"Было решено, что цена на газ для Беларуси в 2022 году не будет индексирована и сохранится на уровне 2021 года", - сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по итогам переговоров.

Газпром в 2021 году продает газ своей белорусской дочке по цене $128,5 за 1 тыс. кубометров на границе со Смоленской губернией.

По словам Пескова, Путин также согласился на новый кредит, объяснив это налоговым маневром в нефтяной сфере РФ.

"Президенты имели весьма обстоятельный и длительный по времени разговор… выработали шаги по работе в таких областях, как таможенное, налоговое регулирование, энергетика. …Обстоятельно обменялись мнениями по международной обстановке, по региональным проблемам", - сказал представитель Кремля, не вдаваясь в детали.

Прошедшая во вторник встреча Путина и Лукашенко стала 4-й по счету в этом году, продлилась более пяти часов и прошла в Константиновском дворце в Стрельне.

С какой целью Путин вызвал Лукашенко в Санкт-Петербург, Песков не сказал.

 
 
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На прошедших в минувший вторник переговорах в Санкт-Петербурге Путин пообещал режиму Лукашенко поддержку в виде нового кредита и «братской» цены на газ в 2022 году.
 
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