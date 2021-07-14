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Пять стран присоединились к секторальным санкциям ЕС в отношении режима в Минске
Источник материала: АФН
Северная Македония, Черногория, Албания, Исландия и Норвегия присоединились к экономическим санкциям, введенным Евросоюзом в конце июня против режима Александра Лукашенко.
Санкции, к которым присоединились эти страны, затрагивают белорусский экспорт ряда нефтепродуктов, калийных удобрений, а также вводят рестрикции в табачной и IT сферах.
Четвертый пакет санкций, включающий в себя эти меры, был принят 24 июня.
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Северная Македония, Черногория, Албания, Исландия и Норвегия присоединились к экономическим санкциям, введенным Евросоюзом в конце июня против режима Александра...
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