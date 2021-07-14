Пять стран присоединились к секторальным санкциям ЕС в отношении режима в Минске

Источник материала: АФН

Северная Македония, Черногория, Албания, Исландия и Норвегия присоединились к экономическим санкциям, введенным Евросоюзом в конце июня против режима Александра Лукашенко.

Санкции, к которым присоединились эти страны, затрагивают белорусский экспорт ряда нефтепродуктов, калийных удобрений, а также вводят рестрикции в табачной и IT сферах.

Четвертый пакет санкций, включающий в себя эти меры, был принят 24 июня.