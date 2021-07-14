"Минюст пришёл с внеплановой проверкой в РИПОО "Говори правду". В списке требования предоставить сотни документов. Срок - 14.07, уведомление о заказном письме пришло сегодня 13.07", - говорится в сообщении.





пишет interfax.by Во вторник стало известно, что Минюст также начал проверку деятельности Союза белорусских писателей,interfax.by





Как сообщалось, во время сегодняшней встречи с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в республике "очень активно начали работу по всем НКО, НПО, так называемым западным СМИ".





"Которые тут демократию нам дарили, а фактически насаждали. И не демократию, а вот этот террор", - добавил он.





"Эти мерзопакостные 1,5 тыс. НКО... Чем они занимались, понятно. Они финансировались извне. А мы все думали: ну ладно, это же демократия, давайте будем говорить, сотрудничать. Вот и получили соответствующие результаты", - заявил белорусский президент.





Республиканское исследовательско-просветительское общественное объединение "Говори правду" было зарегистрировано в Беларуси в мае 2017 года.

"Говори правду" - кампания в Беларуси, начатая в начале 2010 года. Она стала базой для выдвижения Владимира Некляева кандидатом на президентских выборах 2010 года. В апреле 2015 года Некляев заявил о своем уходе из кампании, ее новым руководителем был избран Андрей Дмитриев. Активист кампании "Говори правду" Татьяна Короткевич была выдвинута кандидатом в президенты на выборах 2015 года. Дмитриев стал кандидатом в президенты на выборах 2020 года.



