Инструкция. Физлица теперь могут открыть личный кабинет в налоговой удаленно. Как это сделать (и главное зачем)?

Источник материала: Myfin



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Зачем нужен личный кабинет плательщика?

Ресурс позволяет делать необходимые операции удаленно и тем самым избавляет вас от похода в инспекцию. Вот какие функции доступны сейчас:

подача налоговой декларации по подоходному налогу с физлиц, а также налоговую декларацию с доходов плательщиков, не признаваемых налоговыми резидентами;

по подоходному налогу с физлиц, а также налоговую декларацию с доходов плательщиков, не признаваемых налоговыми резидентами; получение извещений на уплату налогов (земельный налог, налог на недвижимость, подоходный налог, единый налог). Важно: чтобы получать извещения, необходимо дать на это согласие ;

; оплата налогов с помощью интернет-банкинга семи банков — Альфа-Банк , Белагропромбанк , Белгазпромбанк , Беларусбанк , Белинвестбанк , Приорбанк , Технобанк );

, , , , , , ); подача уведомления об осуществлении деятельности для расчета единого налога (например, если вы решили стать ремесленником);

подача заявки на получение документов в электронном виде (например, сведения о недоимках, переплатах и пене в бюджет и так далее);

подача запросов, жалоб и запись на личный прием;

кроме того, в личном кабинете отображаются данные о зарегистрированных на ваше имя транспортных средствах и объектах недвижимости.

Как зарегистрироваться в кабинете плательщика?

Шаг первый. Заходите на главную страницу сайта Министерства по налогам и сборам и кликаете на раздел «Личный кабинет плательщика».







Скриншот с сайта МНС

Шаг второй. На открывшейся странице выбираете «Вход по логину и паролю».







Скриншот с сайта МНС

Шаг третий. Система предложит выбрать варианты регистрации. Вам нужно кликнуть на «Регистрация через МСИ».





Скриншот с сайта МНС

Шаг четвертый. В открывшемся окне введите идентификационный номер документа (проще говоря — длинный номер в паспорте). Важно! Если вы уже когда-то регистрировались в личном кабинете, то открыть второй кабинет плательщика не получится — придется восстанавливать забытые пароли с помощью подтвержденного адреса электронной почты или лично обращаться в свою налоговую. Кроме того, система не пропустит и пользователя, который не стоит на учете в налоговой — в этом случае тоже сначала нужно будет посетить инспектора.

Шаг пятый. Затем вам предложат выбрать вариант авторизации в МСИ: пароль (тот самый, что вы используете для входа в МСИ) или динамический пароль (код, который придет на телефон). После авторизации нужно разрешить передачу сведений о личном номере.









Скриншот с сайта МНС

Шаг шестой. Если все сделано верно, перед вами появится форма регистрации. В ней вы увидите свой УНП, адрес проживания, логин от кабинете пользователя и другие данные. Вам нужно будет придумать пароль и ввести адрес электронной почты. Важно! Большая часть личной информации не редактируется, обновить какие-то устаревшие данные (например, вы сменили адрес проживания) можно будет уже после того, как вы завершите авторизацию.

Шаг седьмой. После того, как вы нажмете кнопку зарегистрироваться, вам на почту придет письмо со ссылкой для входа в личный кабинет. При первом входе система предложит вам поменять пароль (да, он должен обязательно отличаться от предыдущего) и выбрать вопрос с кодовым словом (нет, он не про девичью фамилию вашей матери).

Все! Теперь можете пользоваться. Кстати, советуем проверить раздел «Сведения о транспортных средствах», ведь многим водителям уже в этом году нужно будет впервые вносить в казну авансовый платеж по транспортному налогу.