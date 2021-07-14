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Инструкция. Физлица теперь могут открыть личный кабинет в налоговой удаленно. Как это сделать (и главное зачем)?
Источник материала: Myfin
Зачем нужен личный кабинет плательщика?
Ресурс позволяет делать необходимые операции удаленно и тем самым избавляет вас от похода в инспекцию. Вот какие функции доступны сейчас:
Как зарегистрироваться в кабинете плательщика?
Шаг первый. Заходите на главную страницу сайта Министерства по налогам и сборам и кликаете на раздел «Личный кабинет плательщика».
Шаг второй. На открывшейся странице выбираете «Вход по логину и паролю».
Шаг третий. Система предложит выбрать варианты регистрации. Вам нужно кликнуть на «Регистрация через МСИ».
Шаг четвертый. В открывшемся окне введите идентификационный номер документа (проще говоря — длинный номер в паспорте). Важно! Если вы уже когда-то регистрировались в личном кабинете, то открыть второй кабинет плательщика не получится — придется восстанавливать забытые пароли с помощью подтвержденного адреса электронной почты или лично обращаться в свою налоговую. Кроме того, система не пропустит и пользователя, который не стоит на учете в налоговой — в этом случае тоже сначала нужно будет посетить инспектора.
Шаг пятый. Затем вам предложат выбрать вариант авторизации в МСИ: пароль (тот самый, что вы используете для входа в МСИ) или динамический пароль (код, который придет на телефон). После авторизации нужно разрешить передачу сведений о личном номере.
Шаг шестой. Если все сделано верно, перед вами появится форма регистрации. В ней вы увидите свой УНП, адрес проживания, логин от кабинете пользователя и другие данные. Вам нужно будет придумать пароль и ввести адрес электронной почты. Важно! Большая часть личной информации не редактируется, обновить какие-то устаревшие данные (например, вы сменили адрес проживания) можно будет уже после того, как вы завершите авторизацию.
Шаг седьмой. После того, как вы нажмете кнопку зарегистрироваться, вам на почту придет письмо со ссылкой для входа в личный кабинет. При первом входе система предложит вам поменять пароль (да, он должен обязательно отличаться от предыдущего) и выбрать вопрос с кодовым словом (нет, он не про девичью фамилию вашей матери).
Все! Теперь можете пользоваться. Кстати, советуем проверить раздел «Сведения о транспортных средствах», ведь многим водителям уже в этом году нужно будет впервые вносить в казну авансовый платеж по транспортному налогу.
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Инструкция. Физлица теперь могут открыть личный кабинет в налоговой удаленно. Как это сделать (и главное зачем)?
Министерство по налогам и сборам сообщило, что теперь граждане могут сами зарегистрироваться в личном кабинете плательщика. Чтобы получить учетную запись и...
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