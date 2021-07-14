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В Минске грузовик врезался в осветительную матчу и опрокинулся

14.07.2021 07:59 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске грузовик врезался в осветительную матчу и опрокинулся, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, 13 июля около 17.10 водитель автомобиля КАМАЗ двигался по ул.Чижевских со стороны ул.Прушинских в направлении Игуменского тракта. В районе дома №23, не справившись с управлением, он выехал за пределы проезжей части и врезался в осветительную мачту. После этого грузовик отбросило на полосу встречного движения, где произошло опрокидывание транспортного средства с последующим возгоранием. Прибывшие на место работники МЧС ликвидировали пожар.

Водитель не пострадал, однако с признаками алкогольного опьянения был доставлен в наркологический диспансер для проведения освидетельствования. Сотрудники отдела ГАИ Ленинского РУВД Минска по факту ДТП провели дополнительную проверку.

Госавтоинспекция призывает автолюбителей быть предельно внимательными и осторожными и напоминает о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения. "Водителям во избежание ДТП необходимо выбирать скоростной режим в соответствии с ПДД, соблюдать установленную дистанцию и не нарушать правила маневрирования", - напомнили в ГАИ.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Водитель не пострадал, однако с признаками алкогольного опьянения был доставлен в наркологический диспансер для проведения освидетельствования. Сотрудники...
 
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