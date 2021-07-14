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Минюст Беларуси проверяет Союз писателей и «Говори правду»

14.07.2021 07:59 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Минюст Беларуси продолжает внеплановые проверки общественных организаций, затребовав документы у Союза писателей Беларуси и объединения «Говори правду».

"… на нашу почту пришло уведомление о получении заказного письма от министерства юстиции. В письме начальника управления по вопросам некоммерческих организаций Елены Кириченко сообщается о проведении Минюстом контрольных мероприятий по изучению деятельности общественного объединения "Союз белорусских писателей", - говорится в сообщении на сайте СПБ.

Минюст запросил пакет документов за период с 1 января 2018 года по 1 июля 2021 года по 27 конкретным пунктам, связанным с уставной деятельностью организации. При этом документы нужно представить до 13 июля, то есть в течение вторника. Письмо с требованием было отправлено 6 июля и неделю шло до офиса организации. В связи с этим союз просит Минюст о продлении срока предоставления информации на два дня, до 15 июля.

«Минюст пришел с внеплановой проверкой в РИПОО "Говори правду". В списке требования предоставить сотни документов. Срок 14.07, уведомление о заказном письме пришло сегодня, 13.07», — говорится в сообщении «Говори правду» в соцсетях.

Ранее стало известно, что Минюст начал проверки Белорусской ассоциации журналистов, Белорусского ПЕН-центра, «Движения "За Свободу"», общественного объединения «Экодом», МОО «Згуртаванне беларусаў свету "Бацькаўшчына"».

 
 
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Минюст Беларуси продолжает внеплановые проверки общественных организаций, затребовав документы у Союза писателей Беларуси и объединения «Говори правду».
 
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