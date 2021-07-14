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Минского программиста задержали по подозрению в «теракте». Спустя 72 часа он не вышел на свободу
Источник материала: Партизан
Программист Антон Пажитных, которого 7 июля задержали сотрудники КГБ, спустя 72 часа не вышел из следственного изолятора на Окрестина,
О нынешнем статусе Антона родственники не знают.
Об обстоятельствах задержания Антона журналистам рассказала его жена Дарья: в прошлую среду пара делала покупки в магазине, когда они вернулись, их ждали сотрудники КГБ.
— Мужу сказали, что у них есть ордер на обыск нашей квартиры. В постановлении говорилось, что есть подозрение, что в нашей квартире может быть что-то, связанное с уголовным делом о «террористических актах».
Дарья говорит, что во время обыска сотрудники КГБ искали подписки на телеграм-каналы и «радикальные-чаты». «Искали канал „Силы самообороны“ — не нашлось».
Вечером Антона увезли — якобы на разговор, рассказывает женщина. После 23:00 он позвонил жене и сказал, что его задерживают на три дня, так как подозревают в «террористическом акте».
Дарья полагает, что в четверг и пятницу следственных действий не было, так как адвоката, с которым у программиста заключен договор, не вызывали. «Мы всю субботу ждали освобождения Антона. В СИЗО сказали, что он был у них, но не знали, когда он будет освобождён. Он так и не вышел. Мы выехали с улицы Окрестина только в начале первого часа ночи воскресенья», — говорит Дарья.
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