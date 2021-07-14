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Минского программиста задержали по подозрению в «теракте». Спустя 72 часа он не вышел на свободу

14.07.2021 08:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Программист Антон Пажитных, которого 7 июля задержали сотрудники КГБ, спустя 72 часа не вышел из следственного изолятора на Окрестина, сообщает «Белсат». В день задержания он позвонил жене и сказал, что его подозревают в «террористическом акте».

Минского программиста задержали по подозрению в «теракте». Спустя 72 часа он не вышел на свободу
О нынешнем статусе Антона родственники не знают.

Об обстоятельствах задержания Антона журналистам рассказала его жена Дарья: в прошлую среду пара делала покупки в магазине, когда они вернулись, их ждали сотрудники КГБ. 

— Мужу сказали, что у них есть ордер на обыск нашей квартиры. В постановлении говорилось, что есть подозрение, что в нашей квартире может быть что-то, связанное с уголовным делом о «террористических актах».

Дарья говорит, что во время обыска сотрудники КГБ искали подписки на телеграм-каналы и «радикальные-чаты». «Искали канал „Силы самообороны“ — не нашлось». 

Вечером Антона увезли — якобы на разговор, рассказывает женщина. После 23:00 он позвонил жене и сказал, что его задерживают на три дня, так как подозревают в «террористическом акте».

Дарья полагает, что в четверг и пятницу следственных действий не было, так как адвоката, с которым у программиста заключен договор, не вызывали. «Мы всю субботу ждали освобождения Антона. В СИЗО сказали, что он был у них, но не знали, когда он будет освобождён. Он так и не вышел. Мы выехали с улицы Окрестина только в начале первого часа ночи воскресенья», — говорит Дарья.


Больше информации о муже у неё нет: ни нынешний статус Антона, ни его точное местонахождение ей не известны. 


— Адвокат направил уведомление в КГБ, Следственный комитет и суды на случай, если его будут судить по административному делу. Но мы пока ничего не смогли узнать, — поясняет Дарья.

Антону Пожитных 34 года, он работает программистом. У Антона и Дарьи четверо детей: младшему — 5 лет, старшему — 13.
 
 
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Программист Антон Пажитных, которого 7 июля задержали сотрудники КГБ, спустя 72 часа не вышел из следственного изолятора на Окрестина, сообщает «Белсат». В день...
 
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