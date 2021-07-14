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На сегодня объявлен оранжевый уровень опасности: ливни, шквалистый ветер, град и до +36

14.07.2021 08:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Оранжевый уровень опасности объявили белорусские синоптики на 14 июля.

"В дневные часы 14 июля (среда) на большей части территории республики ожидаются грозы, при грозах в отдельных районах сильные ливни, шквалистое усиление ветра порывами 15-20 м/с, град", - сообщили в Белгидромете.

Жарко будет до конца рабочей недели. Температура воздуха во многих районах республики достигнет +30..+34, местами +35..+36.
 
 
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Оранжевый уровень опасности объявили белорусские синоптики на 14 июля.
 
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