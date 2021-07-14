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Адвокаты Бабарико не могут найти своего подзащитного
Источник материала: Партизан
Адвокаты Виктора Бабарико заявили, что до сих пор не получили подтверждения прибытия подзащитного в колонию в Новополоцк, где Бабарико должен отбывать срок.
«В субботу 10.07.2021 Виктор Дмитриевич был отправлен из СИЗО-1, где мы его крайний раз посетили за день до этого, в Исправительную колонию №1 (г. Новополоцк). Об этом защите стало известно утром в понедельник 12.07.2021.
По состоянию на вечер вторника (13.07.2021) нет подтверждения прибытия Виктора Дмитриевича в ИК-1 Новополоцка», - написал в своём телеграм-канале Дмитрий Лаевский.
В связи с этим защитой направлены обращения. Лаевский подчеркнул, что адвокаты намерены «регулярно посещать Виктора Дмитриевича, где бы он ни находился, и оказывать необходимую правовую поддержку’.
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Адвокаты Виктора Бабарико заявили, что до сих пор не получили подтверждения прибытия подзащитного в колонию в Новополоцк, где Бабарико должен отбывать срок.
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