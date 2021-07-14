Адвокаты Бабарико не могут найти своего подзащитного









«В субботу 10.07.2021 Виктор Дмитриевич был отправлен из СИЗО-1, где мы его крайний раз посетили за день до этого, в Исправительную колонию №1 (г. Новополоцк). Об этом защите стало известно утром в понедельник 12.07.2021.





По состоянию на вечер вторника (13.07.2021) нет подтверждения прибытия Виктора Дмитриевича в ИК-1 Новополоцка», - написал в своём телеграм-канале Дмитрий Лаевский.





В связи с этим защитой направлены обращения. Лаевский подчеркнул, что адвокаты намерены «регулярно посещать Виктора Дмитриевича, где бы он ни находился, и оказывать необходимую правовую поддержку’.





Экс-главу "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико Верховный суд Беларуси приговорил к 14 годам лишения свободы, бывший банкир признан виновным в получении взятки в особо крупном размере организованной группой, а также легализации средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере (ч.3 ст.430 и ч.2 ст.235 Уголовного кодекса). Суд постановил взыскать с Бабарико в доход государства более Br47,7 млн. Свою вину экс-банкир не признал.



