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Lufthansa больше не будет приветствовать пассажиров словами "дамы и господа"

14.07.2021 08:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Немецкий авиаперевозчик Lufthansa планирует отказаться от традиционного приветствия своих пассажиров словами "дамы и господа", сообщил германский таблоид Bild.


 
Вместо этого авиакомпания собирается использовать гендерно-нейтральные фразы. В Lufthansa пояснили, что компании очень важно, чтобы при приветствии пассажиров "учитывались все".

По словам представителя перевозчика, для встречи людей есть разные варианты – например, в зависимости от времени суток: "дорогие гости", "доброе утро", "добро пожаловать на борт".

Данное правило будет распространяться и на дочерние компании Lufthansa – Swiss, Eurowings, Brussels Airlines и Austrian Airlines.
 
 
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Немецкий авиаперевозчик Lufthansa планирует отказаться от традиционного приветствия своих пассажиров словами "дамы и господа", сообщил германский таблоид Bild.
 
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