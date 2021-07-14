



Вместо этого авиакомпания собирается использовать гендерно-нейтральные фразы. В Lufthansa пояснили, что компании очень важно, чтобы при приветствии пассажиров "учитывались все".





По словам представителя перевозчика, для встречи людей есть разные варианты – например, в зависимости от времени суток: "дорогие гости", "доброе утро", "добро пожаловать на борт".





Данное правило будет распространяться и на дочерние компании Lufthansa – Swiss, Eurowings, Brussels Airlines и Austrian Airlines.