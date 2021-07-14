Задержанный россиянин Дудников написал явку с повинной и сотрудничает со следствием

"Он сразу же напишет явку с повинной и подтвердит свою причастность к телеграм-ресурсу ("Отряды гражданской самообороны Беларуси, ОГСБ" - ИФ)", - сообщили в эфире телеканала.





Там отметили, что Дудников вступил в ОГСБ в ноябре, а в декабре 2020 года был назначен администратором этого канала.





"ОГСБ-чат - вы по сути говоря одни придурки, которые из себя ничего не представляете и, кроме слов, действий совершенно никаких. Мне сказать вам нечего, я сотрудничаю со следствием", - сказал Дудников в эфире ОНТ.





В эфире также рассказали, что Дудников переехал в Минск из РФ осенью 2019 года. "С августа 2020 года принимал активное участие в протестных акциях. 21 октября был задержан и за нарушение закона выдворен за пределы Беларуси. Но нелегально вернулся", - сообщили в сюжете.





По информации телеканала, в апреле КГБ Беларуси приступило к операции по внедрению в радикальные телеграм-каналы. В частности, как заявили в эфире ОНТ, центром по координации радикально настроенных лиц, стал ресурс "ОГСБ".





пишет interfax.by Согласно данным телеканала, под ником "Дис" телеграм-каналом руководил Денис Хромов (Хофман), уроженец России, который проживал и учился в Украине, "склонял людей" к поддержке евромайдана, поддерживал близкие контакты с представителями "Правого сектора". Он проживает в Германии, где занимался бизнесом, но обанкротился,interfax.by





Телеканал утверждает, что у оперативников была информация о подготовке Хромовым террористических актов. Телеканал сообщил, что для разработки "Диса" привлекались задержанные участники телеграм-канала, которые согласились сотрудничать со следствием и под его контролем продолжать переписку с "Дисом". В частности, речь идёт о Наталье Матвеевой под ником "Октавия".

Как сообщалось, 20-летний Дудников был задержан 5 мая в Минске и помещен в СИЗО КГБ. Ему предъявили обвинение по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса (организация действий, грубо нарушающих общественный порядок), по которой грозит до трех лет лишения свободы.





Дудников живет в Минске около года. Зарабатывал озвучкой мультфильмов, игр, рекламных роликов и т.д. Сообщалось, что уголовное дело против Дудникова возбудили из-за того, что россиянин озвучивал ролики для белорусской оппозиции.





Срок содержания Дудникова под стражей продлен до 6 августа.



