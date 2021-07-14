У политзаключенного Григория Костусева подозрение на онкозаболевание

В СИЗО № 1 завершено медицинское обследование находящегося под стражей 64-летнего лидера Партии БНФ Григория Костусева, сообщила БелаПАН дочь заключенного Екатерина Костусева.





По ее словам, состояние здоровья отца ухудшилось, результаты тестов указывают на онкозаболевание. Семья и он сам опасаются, что возвращение в СИЗО КГБ усугубит состояние его здоровья.

«13 июля защитник побывала у отца. Через адвоката отец передал информацию для общественности. Его состояние здоровья ухудшилось, пришел результат анализа на ПСА (тест на определение уровня онкомаркера рака в крови. — БелаПАН.). У Григория Андреевича показатель ПСА выше нормы в два раза — 8 единиц при норме 4», — сообщила Костусева.

«Отец жалуется на ухудшение состояния здоровья, просил через адвоката помощи для госпитализации в профильное учреждение здравоохранения. Опасается, что у него развивается опухоль, тем более что в 2012—2016 годы он уже наблюдался у медиков по этому же поводу. Тогда болезнь удалось приостановить», — сказала дочь.

Со ссылкой на врача политик передал, что обследование, которое предусмотрено протоколом республиканской больницы для осужденных, проведено, и его готовы выписать в ближайшие дни. Как заявила его дочь, в этом случае Костусев «может снова вернуться в невыносимые условия «американки», как неофициально называют СИЗО КГБ.

Адвокат связывалась со следователем и просила принять все меры для того, чтобы Костусев получил качественное медицинское обслуживание.

2 июля политик был экстренно госпитализирован в больничную камеру СИЗО № 1 на улице Володарского в Минске. Туда он попал с проблемами с сердцем, давлением, отеками конечностей, одышкой, спутанным сознанием из камеры СИЗО КГБ, где содержался с другими заключенными в условиях жары, влажности и плохого доступа свежего воздуха. По словам Костусева, 17 ночей он вынужден был спать на полу, под «шконкой» другого задержанного из-за того, что для него не нашлось спального места.

Костусева задержали 12 апреля в Шклове (Могилевская область) и доставили в КГБ.

17 апреля Александр Лукашенко заявил о задержании группы, которая планировала покушение на него и его детей, и связал ее со спецслужбами США. «Мы обнаружили работу явно иностранных спецслужб, скорее всего, Центрального разведывательного управления, ФБР, не знаю, кто там из американцев работал. Мы обнаружили их желание явиться в Минск и уже заняться организацией покушения на президента и детей», — сказал он во время подхода к пулу своих журналистов на субботнике.

«Мы их захватили в Москве, они побоялись [приехать в Минск]. Из США прилетели — агентура. Фамилия его — какой-то Зенкович (адвокат Юрий Зенкович. — БелаПАН.). Они побоялись сюда ехать после того, как мы задержали несколько групп, которые сюда оружие свезли, уже в тайники спрятали. Они уехали в Москву. И кто там еще? Наш был этот — Федута (политтехнолог, первый пресс-секретарь Лукашенко Александр Федута. — БелаПАН.). Потом стали шире смотреть: Костусев появился там», — сказал Лукашенко.

Задержанным предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 357 Уголовного кодекса (заговор или иные действия, совершенные с целью захвата или удержания государственной власти неконституционным путем), им угрожает от 8 до 12 лет лишения свободы.