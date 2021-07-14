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У бухгалтера «Сильных новостей» изъяли печати, блокноты и техника — она на свободе
Источник материала: Навiны
Бухгалтер гомельского интернет-портала «Сильные новости» Анна Стрельченко освобождена после допроса в РОВД, во время
9 июля прошли обыски и изъятие компьютеров и телефонов у сотрудников «Сильных новостей». Как сообщил БелаПАН создатель портала Петр Кузнецов, всего было 15 постановлений на обыск — на десять сотрудников. Следственные действия проходили у работников портала как по месту регистрации, так и жительства, а также на дачах и в автомобилях.
Основанием для обыска было уголовное дело, возбужденное в сентябре 2020 года в отношении жителей Гомеля, супругов Снежковых. Якобы они участвовали в массовых беспорядках. Следствие предположило, что на носителях информации журналистов может быть информация, полезная для расследования.
Обыски прошли в квартире и загородном доме Петра Кузнецова, по двум адресам — регистрации и жительства главного редактора Анны Якштас и ее супруга Дениса Якштаса (также сотрудник «СН»), у сотрудников портала Юрия Глушакова, Натальи Сусловой, Ирины Вольской, Павла Кузнецова, Евгении Крещук, Алексея Атрощенко, Екатерины Телиман.
Все на свободе, но изъята техника, телефоны.
8, 9 и 13 июля в разных частях страны прошли обыски в редакциях и журналистов негосударственных СМИ.
13 июля на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси ведется активная работа в отношении некоммерческих организаций и «так называемых западных СМИ», «которые тут демократию нам дарили, а фактически насаждали, и не демократию, а вот этот вот террор». «Вы должны понимать, что мы просто не можем иначе. Чем они занимались, понятно. Они финансировались извне. А мы всё думали: ну ладно, это же демократия, давайте будем говорить, сотрудничать. Вот и получили соответствующие результаты», — сказал Лукашенко.
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Бухгалтер гомельского интернет-портала «Сильные новости» Анна Стрельченко освобождена после допроса в РОВД, во время обыска у нее изъяты
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