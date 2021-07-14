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Минлесхоз РБ назначил оператора системы учета сделок с древесиной
Источник материала: АФН
Министерство лесного хозяйства РБ определилось с оператором единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней, следует из постановления ведомства №9 от 5 июля 2021 года.
«Определить лесоустроительное республиканское унитарное предприятие «Белгослес» оператором единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней», - говорится в документе.
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Министерство лесного хозяйства РБ определилось с оператором единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней,...
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