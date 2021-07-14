FT: Европейские инвесторы избавляются от белорусских бондов. Но не все

В частности, AkademikerPension (датский пенсионный фонд для ученых) в апреле продал облигации Беларуси по соображениям прав человека и теперь не оперирует бумагами 45 стран, в том числе Китая, Саудовской Аравии и Венесуэлы. По словам генерального директора фонда Йенса Мунк Холста, фонд занял более жесткую позицию, поскольку его члены четко заявили, что права человека являются приоритетом при выборе инвестиций.





Фонд исключил из инвестиционного портфеля Беларусь, но продолжает покупать российские активы, потому что думает, «что репрессии в Беларуси еще хуже».





По данным FT, немецкая компания Union Investment также пошла на распродажу белорусских бумаг.





В то же время инвесторы фонда BlueBay Asset Management решили не продавать бонды из-за проблем с правами человека в Беларуси.





Санкции ЕС, введенные в июне, не позволяют европейским инвесторам покупать или торговать любыми новыми белорусскими облигациями, которые Беларусь пытается продать. Но на бонды, которые уже есть в портфеле инвесторов, не распространяются, напоминает издание.





Сегодня многие инвесторы, работающие с развивающимися странами, указывают на дилемму, стоящую перед отраслью: если воздерживаться от покупки белорусских облигаций, как быть с другими странами с сомнительной репутацией в области прав человека?





Многим управляющим фондами непросто решить, что делать с облигациями, выпущенными сомнительными странами. Их задача — зарабатывать деньги. В отрасли, ориентированной на результат, исключение стран по соображениям прав человека может лишить инвесторов доступа к прибыльным сделкам.





«Многие сложные истории ESG-финансирования стран, имеющих низкую оценку по экологическим или социальным показателям, имеют самую высокую доходность, что, очевидно, создает склонность к инвестированию», — говорит Тимоти Эш, старший суверенный стратег-аналитик по развивающимся рынкам в BlueBay.





Многие управляющие фондами объясняют, почему они инвестируют в страны с плохой репутацией в области прав человека, так: они просто полагаются на широко используемые эталоны облигаций, по которым оценивается их эффективность.





Беларусь остается частью эталонного индекса облигаций развивающихся стран JPMorgan — широкого индекса стран, доступного для инвесторов. Такие индексы призваны дать представление об инвестиционных активах, а не делать моральные суждения о включении.