Союзное государство России и Беларуси представляет из себя разновидность интеграции при полном сохранении суверенитета. Об этом журналистам заявил во вторник президент РФ Владимир Путин.





цитирует ТАСС. "В прямом смысле слова это не государство. Это просто определенный уровень интеграции <…>. И при полном сохранении суверенитета. Но тем не менее это облегчает людям жизнь, создает определенные условия для экономического развития, повышает нашу общую конкурентоспособность", - пояснил российский лидер. ЕгоТАСС.





Он отметил, что в Европейском союзе достигнут куда более глубокий уровень интеграции, нежели в Союзном государстве. "Там единая валюта есть и фактически очень мощный таможенный союз, и так далее, и так далее. И единое пространство передвижения. Там все есть такое, чего мы пока не достигли", - добавил Путин.

Россия не стремится никакие страны затянуть в союзнические отношения и старается искать компромиссы при выстраивании взаимодействия, заявил президент.





"Если у нас, как с Казахстаном, с другими республиками Советского Союза, складываются союзнические дружеские отношения. С кем-то мы работаем на двусторонней основе в абсолютно дружественном ключе, с кем-то мы создаем экономические союзы, оборонительные союзы, такие как ОДКБ или ЕАЭС, - сказал Путин. - Но мы никого туда не затягиваем. Мы ищем компромиссные пути, которые приводят к такому состоянию, которое удовлетворяет наших партнеров".





"Это сложный процесс согласования, но мы набрались терпения и ищем эти приемлемые для всех нас решения, - добавил президент. Это идеально".





Москва готова к глубокой кооперации с соседними государствами по примеру отношений с Минском и Нур-Султаном, заявил Путин.

"Если у нас складываются такие отношения, как с Казахстаном или с Беларусью, с которой мы строим Союзное государство, то это еще лучше. Мы готовы и к такой глубокой кооперации. <…> Если отношения будут развиваться в таком ключе, мы, конечно, будем всячески поддерживать отношения подобного рода. Мы за это и будем по-партнерски работать со всеми нашими соседями и друзьями", - заключил президент.





По его словам, Россию вполне устроит поддержание дружеских и стабильных отношений с соседями в двустороннем формате, не только в интеграционных объединениях, с учетом сложившихся геополитических реалий последнего времени.



