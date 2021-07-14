







Такое решение Ровдо объясняет соображениями безопасности.





По ее словам, сейчас "команда в стрессе", работает часть сотрудников, которые находятся за пределами Беларуси, они "смогли подхватить задачи и оперативно заняться работой" вместо тех, кто находится на территории страны.





Директор издания рассказала, что сотрудникам, которые остались в Беларуси, дали время подумать, готовы ли они выехать за границу, чтобы продолжать работу там.





"Работать журналистом независимого издания внутри страны равноценно самоубийству. Ты просто идешь в тюрьму под уголовную статью", – заявила она.





Zerkalo.io , который делает бывшая команда TUT.by. "Но мы не потеряли свои каналы общения с аудиторией в социальных сетях, мы полностью контролируем их (задержанные сотрудники не имели к ним доступа). [...] Наши аккаунты не заблокированы, но у нас вынуты все документы и у нас нет доступа, например, к нашим печатям. [...] Архив "Нашей Нівы" не пропал – мы были готовы к такой ситуации", – отметила Анастасия в интервью преемнику еще одного закрытого меди сайту, который делает бывшая команда TUT.by.



