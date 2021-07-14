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Ждем дефицита? В Беларуси на внутреннем рынке пиломатериалов ввели ценовой коридор

14.07.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусская универсальная товарная биржа ввела ценовой коридор на пиломатериалы для внутреннего рынка. Такая информация появилась на сайте организации. Это значит, что заявки с ценами, которые превышают установленные пороговые значения, не принимаются.





Ценовой коридор действует с 9 по 28 июля.

С начала этого года цены на пиломатериалы выросли в Беларуси в два раза. Еще в апреле Министерство лесного хозяйства объяснило, что такой скачок наблюдают во всем мире и причина вызвана ситуацией на рынке США. Та из-за нехватки собственных ресурсов импортирует огромные объемы пилопродукции. «При одинаковом уровне предложения на рынке повышение спроса на пилопродукцию неизбежно ведет и к увеличению ее стоимости».

Биржевый инструмент — ценовой коридор применяется для сглаживания ценовых колебаний в условиях высокой цены в том или ином сегменте биржевого товарного рынка. Это позволяет сдерживать продавцов от установки чрезмерно высокие цены, не соответствующие текущей рыночной конъюнктуре.

«В случае с пиломатериалами главная цель ценового коридора — не допускать на торги предложения на продажу по изначально завышенной цене. Вкупе с увеличением количества продавцов и объемов выставляемого на торги ресурса данная мера будет содействовать стабилизации цен и снятию ажиотажа со стороны покупателей», — прокомментировали в пресс-службе биржи.

Такие торговые сессии по реализации пиломатериалов на внутренний рынок проводятся на БУТБ еженедельно. В среднем на продажу выставляется порядка 2 тыс. куб. м. Так в 1-м полугодии 2021 г. было проведено 1684 сделки на сумму 28,9 млн BYN.

По данным БУТБ, количество сделок увеличилось в 3 раза, а их сумма — в 4 раза.

«При этом для предотвращения ценового манипулирования и нецелевого использования ресурса на торги допускаются только покупатели, приобретающие пиломатериалы для собственного производства и (или) потребления, и предоставившие выданный в установленном порядке сертификат продукции собственного производства, или иной документ, подтверждающий целевое использование пиломатериалов», — говорится в сообщении.
 
 
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Белорусская универсальная товарная биржа ввела ценовой коридор на пиломатериалы для внутреннего рынка. Такая информация появилась на сайте организации. Это...
 
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