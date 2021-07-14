Владимир Базанов : до 16-го числа надо принять решение. Казань дешевле

"Мы пока только смотрим. До 16-го числа надо принять решение. Казань дешевле для аренда стадиона. А в принципе полет практически как до Москвы, чуть дальше только. Но там ценник для аренды стадиона в три-пять раз дороже, а мы, естественно, деньги считаем", — сказалпрограммы "Спорт-кадр" на телеканале "Беларусь 5".