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Владимир Базанов : до 16-го числа надо принять решение. Казань дешевле
Источник материала: Партизан
Глава БФФ Владимир Базанов рассказал о том, где сборная Беларуси, возможно, проведет домашние матчи квалификации чемпионата мира-2022 в сентябре.
"Мы пока только смотрим. До 16-го числа надо принять решение. Казань дешевле для аренда стадиона. А в принципе полет практически как до Москвы, чуть дальше только. Но там ценник для аренды стадиона в три-пять раз дороже, а мы, естественно, деньги считаем", — сказал
Напомним, что после принудительной посадки в Минске самолета с блогером Романом Протасевичем, авиакомпании многих стран прекратили полты в Беларусь и над Беларусью. В итоге футболисты ищут "пятый угол" - нейтральное поле -- для проведения международных матчей. Ну и мы с вами тоже...
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Глава БФФ Владимир Базанов рассказал о том, где сборная Беларуси, возможно, проведет домашние матчи квалификации чемпионата мира-2022 в сентябре.
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