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К правозащитникам Лабковичу и Стефановичу пришли с обысками
Источник материала: Партизан
Утром 14 июля силовики пришли с обыском к правозащитнику закрытого властями центра "Весна" Владимиру Лабковичу.
Так выглядел после обыска офис могилевской "Весны"
Об этом он успел коротко сообщить в своем аккаунте в Фейсбуке.
Позднее стало известно об обыске у другого правозащитника "Весны" — Валентина Стефановича.
В последнее время политические обыски по всей стране происходят ежедневно.
Ранее обыски в "Весне", в региональных офисах правозащитников и у них дома уже проводились.
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Утром 14 июля силовики пришли с обыском к правозащитнику закрытого властями центра "Весна" Владимиру Лабковичу.
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