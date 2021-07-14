К правозащитникам Лабковичу и Стефановичу пришли с обысками









Об этом он успел коротко сообщить в своем аккаунте в Фейсбуке.





Позднее стало известно об обыске у другого правозащитника "Весны" — Валентина Стефановича.





В последнее время политические обыски по всей стране происходят ежедневно.





Ранее обыски в "Весне", в региональных офисах правозащитников и у них дома уже проводились.