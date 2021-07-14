Марии Колесниковой присуждена Штутгартская премия мира 2021 года.





Как отмечается, политик удостоена награды за мужественную борьбу с автократическим режимом Александра Лукашенко и за правозащитную деятельность, пишет DW.

Колесникова, 12 лет жившая в Штутгарте, в 2020 году вернулась в Беларусь, где стала координатором штаба оппозиционного кандидата в президенты Виктора Бабарико, указывается в обосновании. После ее ареста в сентябре 2020 года она стала одной из ключевых фигур протеста против режима Лукашенко.

Официальная церемония награждения премией в размере 5000 евро состоится 19 декабря. Штутгартская премия мира учреждена гражданской инициативой AnStifter за особые заслуги в достижении мира, справедливости и солидарности.