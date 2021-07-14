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Белла Хадид с обнаженной грудью и золотыми бронхами
14.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
В эти дни на Лазурном берегу проходит Каннский кинофестиваль. При этом fashion-критики, пестря заголовками типа «Мода в период пандемии», уже назвали самое красивое платье в его истории – вот оно.
Его представила супермодель Белла Хадид на премьере фильма «Три этажа». Она затмила абсолютно всех, появившись на красной дорожке с обнаженной грудью и золотыми бронхами – в кутюрном платье Schiaparelli.
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В эти дни на Лазурном берегу проходит Каннский кинофестиваль. При этом fashion-критики уже назвали самое красивое платье в его истории – вот оно.
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