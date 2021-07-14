Конвейер репрессий. Силовики пришли к правозащитникам Лабковичу и Стефановичу (дополняется)

Источник материала: Салiдарнасць

Среда началась с очередной зачистки. С самого утра проходят обыски у представителей правозащитного центра «Весна».

***

Известно, что силовики пришли к юристу Владимиру Лабковичу. Он лишь успел сообщить в соцсетях про обыск. Связь с ним пока отсутствует.





Также утром начался обыск у правозащитника «Весны» Валентина Стефановича.



