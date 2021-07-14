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Конвейер репрессий. Силовики пришли к правозащитникам Лабковичу и Стефановичу (дополняется)
14.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Среда началась с очередной зачистки. С самого утра проходят обыски у представителей правозащитного центра «Весна».
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Известно, что силовики пришли к юристу Владимиру Лабковичу. Он лишь успел
Также утром начался обыск у правозащитника «Весны» Валентина Стефановича.
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Среда началась с очередной зачистки.
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