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В Минске на перекрестке улиц Аранская и Володько из-за ДТП затруднено движение

14.07.2021 09:25 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с ДТП с участием скутериста на перекрестке улиц Аранская и Володько затруднено движение, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

На месте происшествия работают сотрудники отдела ГАИ Октябрьского РУВД Минска.

ГАИ просит участников движения учитывать информацию при выборе маршрута.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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На месте происшествия работают сотрудники отдела ГАИ Октябрьского РУВД Минска. ГАИ просит участников движения учитывать информацию при выборе маршрута.
 
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