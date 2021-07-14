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В Минске на перекрестке улиц Аранская и Володько из-за ДТП затруднено движение
Источник материала: БелТА
14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с ДТП с участием скутериста на перекрестке улиц Аранская и Володько затруднено движение, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
На месте происшествия работают сотрудники отдела ГАИ Октябрьского РУВД Минска.
ГАИ просит участников движения учитывать информацию при выборе маршрута.-0-
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На месте происшествия работают сотрудники отдела ГАИ Октябрьского РУВД Минска. ГАИ просит участников движения учитывать информацию при выборе маршрута.
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