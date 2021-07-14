Житель Костюковичей перевозил без документов крупную партию сигарет

Источник материала: БелТА

14 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевском районе задержана крупная партия сигарет без документов. Житель Костюковичей перевозил в машине 4 тыс. сигарет, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

Вечером 9 июля на автодороге Селец - Мосток - Дрибин - Горки сотрудники милиции остановили автомобиль Citroen Xsara. Управлял транспортным средством 53-летний житель Костюковичей. В багажном отделении автомобиля без соответствующих документов он перевозил 4 тыс. сигарет на общую сумму Br2 тыс.", - отметили в УВД.

Правоохранителям водитель пояснил, что табачные изделия приобрел в торговых объектах столицы для дальнейшего использования в личных целях.

Сигареты изъяты, материалы переданы в налоговую службу для привлечения перевозчика к административной ответственности.

По сведениям управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Могилевского облисполкома, с начала года из незаконного оборота изъято более 100 тыс. штук табачных изделий.-0-