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Плюс семь человек признаны политзаключенными в Беларуси - всего 555
Источник материала: Партизан
Беларусские правозащитники признали политзаключенными еще семь человек. Это Вячеслав Короткевич, Александр Бычковский, Павел Семакович, Евгений Корольчук, Евгений Пошелюк, Игорь Фалецкий, Михаил Гулидов, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».
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Беларусские правозащитники признали политзаключенными еще семь человек. Это Вячеслав Короткевич, Александр Бычковский, Павел Семакович, Евгений Корольчук,...
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