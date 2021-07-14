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Аномальная жара будет как минимум до выходных. В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности объявлен 14 июля в Беларуси, об этом предупреждает Белгидромет. Возможны ливни, град и усиление ветра порывами до 20 м/с, сообщили в программе Новости «24 часа».
При этом аномальная жара до +36 °C растянется как минимум до начала выходных. А вот комфортные +25 °C ориентировочно установятся в начале следующей недели. Поэтому берегите себя, будьте осторожны и внимательны.
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Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности объявлен 14 июля в Беларуси, об этом предупреждает Белгидромет. Возможны ливни, град и усиление ветра порывами до 20...
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