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Охрана объектов, борьба с группами противника. Как проходят военные сборы в Гродненской области?

14.07.2021 09:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Военнообязанные, призванные на сборы в рамках комплексной проверки органов управления территориальной обороны Гродненской области, встраиваются в армейский быт. Речь о практически 150 военнослужащих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Охрана объектов, борьба с группами противника. Как проходят военные сборы в Гродненской области?

Первый этап проверки включает формирование штаба территориальной обороны и отдельного стрелкового батальона территориальных войск. Затем проходят занятия с военнообязанными, в ходе которых личный состав отрабатывает охрану важных объектов, борьбу с диверсионно-разведывательными группами противника и навыки владения оружием и техникой. И в финале первого этапа – командно-штабное учение.

Охрана объектов, борьба с группами противника. Как проходят военные сборы в Гродненской области?

Вячеслав Раманенко, военный комиссар Гродненской области:
Одна из задач, которая стоит перед местными органами власти, – это прежде всего проверить способность и готовность местных распорядительных и исполнительных органов сформировать подразделения территориальных войск, обеспечить всеми видами довольствия. И самое главное обеспечить руководство этими подразделениями.

Охрана объектов, борьба с группами противника. Как проходят военные сборы в Гродненской области?

От сборов отлынивать нечего. Каждый человек должен уметь защищать свою страну, свою семью, свой дом. В жизни бывают всякие непредвиденные ситуации. По всему миру идут войны. Надо держать себя в тонусе.

Охрана объектов, борьба с группами противника. Как проходят военные сборы в Гродненской области?

Сборы – это довольно важный этап в жизни каждого гражданина Республики Беларусь, особенно мужчины, по поддержанию боеготовности, по укреплению морального духа в нашей стране.

Охрана объектов, борьба с группами противника. Как проходят военные сборы в Гродненской области?

Всего в список так называемых ревизионных участков вошли девять районов Гродненской области. Второй этап комплексной проверки запланирован на октябрь.

 
 
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Новости Беларуси. Военнообязанные, призванные на сборы в рамках комплексной проверки органов управления территориальной обороны Гродненской области,...
 
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