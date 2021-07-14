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Охрана объектов, борьба с группами противника. Как проходят военные сборы в Гродненской области?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Военнообязанные, призванные на сборы в рамках комплексной проверки органов управления территориальной обороны Гродненской области, встраиваются в армейский быт. Речь о практически 150 военнослужащих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первый этап проверки включает формирование штаба территориальной обороны и отдельного стрелкового батальона территориальных войск. Затем проходят занятия с военнообязанными, в ходе которых личный состав отрабатывает охрану важных объектов, борьбу с диверсионно-разведывательными группами противника и навыки владения оружием и техникой. И в финале первого этапа – командно-штабное учение.
Вячеслав Раманенко, военный комиссар Гродненской области:
От сборов отлынивать нечего. Каждый человек должен уметь защищать свою страну, свою семью, свой дом. В жизни бывают всякие непредвиденные ситуации. По всему миру идут войны. Надо держать себя в тонусе.
Сборы – это довольно важный этап в жизни каждого гражданина Республики Беларусь, особенно мужчины, по поддержанию боеготовности, по укреплению морального духа в нашей стране.
Всего в список так называемых ревизионных участков вошли девять районов Гродненской области. Второй этап комплексной проверки запланирован на октябрь.
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Новости Беларуси. Военнообязанные, призванные на сборы в рамках комплексной проверки органов управления территориальной обороны Гродненской области,...
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