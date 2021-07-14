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Известно, кто пытал Степана Латыпова
14.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Появились данные обо всех причастных к издевательствам над политзаключенным.
Инициатива бывших силовиков-сторонников перемен назвала всех причастных к пыткам в отношении активиста и политзаключенного Степана Латыпова, который недавно в зале суда
По информации бывших силовиков, задерживали Латыпова и занимались «разработкой» его дела сотрудники 1 управления ГУБОПиК, которые принимали участие еще в ряде задержаний.
Степана задержали 15 сентября 2020 года
Во время суда Степан сообщил, что над ним издевались сотрудники ГУБОПиК.
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Появились данные обо всех причастных к издевательствам над политзаключенным.
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