Известно, кто пытал Степана Латыпова

Источник материала: Салiдарнасць

Появились данные обо всех причастных к издевательствам над политзаключенным.

Инициатива бывших силовиков-сторонников перемен назвала всех причастных к пыткам в отношении активиста и политзаключенного Степана Латыпова, который недавно в зале суда пытался покончить жизнь самоубийством , не выдержав издевательств.

По информации бывших силовиков, задерживали Латыпова и занимались «разработкой» его дела сотрудники 1 управления ГУБОПиК, которые принимали участие еще в ряде задержаний.

Степана задержали 15 сентября 2020 года во дворе своего дома , где он пытался защитить мурал памяти Романа Бондаренко. Буквально через несколько дней Латыпова обвинили в том, что он якобы хотел отравить силовиков при помощи химикатов. Однако на суде, который начался 1 июня 2021 года, ему предъявили совсем другое обвинение — мошенничество в особо крупных размерах и действия, грубо нарушающие общественный порядок.

Во время суда Степан сообщил, что над ним издевались сотрудники ГУБОПиК.