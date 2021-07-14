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К правозащитникам Лабковичу и Стефановичу пришли с обысками

14.07.2021 09:53 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

К правозащитникам Лабковичу и Стефановичу пришли с обысками
Так выглядел после обыска офис могилевской "Весны"
Утром 14 июля силовики пришли с обыском к правозащитнику закрытого властями центра "Весна" Владимиру Лабковичу.

Об этом он успел коротко сообщить в своем аккаунте в Фейсбуке.

Позднее стало известно об обыске у другого правозащитника "Весны" — Валентина Стефановича.

В последнее время политические обыски по всей стране происходят ежедневно.

Ранее обыски в "Весне", в региональных офисах правозащитников и у них дома уже проводились.
 
 
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