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Так выглядел после обыска офис могилевской "Весны"

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так К правозащитникам Лабковичу и Стефановичу пришли с обысками В последнее время политические обыски по всей стране происходят ежедневно.

Об этом он успел коротко сообщить в своем аккаунте в Фейсбуке.Позднее стало известно об обыске у другого правозащитника "Весны" —В последнее время политические обыски по всей стране происходят ежедневно.Ранее обыски в "Весне", в региональных офисах правозащитников и у них дома уже проводились.