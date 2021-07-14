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Первый день «Славянского базара». Что запланировано на 14 июля?

14.07.2021 09:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Витебске 14 июля прозвучат первые аккорды XXX Международного фестиваля искусств «Славянский базар». Уже в первый день запланировано сразу несколько культурных мероприятий, сообщили в программе Новости «24 часа».

Первый день «Славянского базара». Что запланировано на 14 июля?

Пройдут они в Белорусском театре «Лялька», краеведческом музее, концертном зале «Витебск». Здесь выступит арт-группа «Хор Турецкого». Уже вечером на сцену Летнего амфитеатра выйдут танцующий симфонический оркестр и санкт-петербургский балет на льду. На площади Победы с сольным концертом выступит Григорий Лепс.

Первый день «Славянского базара». Что запланировано на 14 июля?

Самые яркие моменты «Славянского базара» мы покажем в наших информационных программах – в Витебске к работе приступают сразу несколько съемочных групп СТВ. Кроме того, наша телекомпания разворачивает в фестивальной столице большую студию под открытым небом. Именно с этой площадки будет выходить в эфир программа «Новое утро» на РТР-Беларусь.

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Первый день «Славянского базара». Что запланировано на 14 июля?

Первый фестивальный день завершится за полночь. В 2021 году церемония поднятия флага форума впервые пройдет под ночным небом с участием лауреатов международных конкурсов разных лет.

 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. В Витебске 14 июля прозвучат первые аккорды XXX Международного фестиваля искусств «Славянский базар». Уже в первый день запланировано сразу...
 
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