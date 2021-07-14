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Что посмотреть в Беларуси: старинная церковь, водопады, зажиточные деревни

14.07.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Что посмотреть в Беларуси: старинная церковь, водопады, зажиточные деревни

В Беларуси очень много забавных названий деревень. Например, некоторым жителям Брестской области посчастливилось родиться в деревнях Дружба, Радость или Забава.

В Гомельской области встречаются названия Новая Жизнь, Новый Мир или Радуга. А в Минской, Гомельской и Витебской областях есть такие милые населённые пункты, как Смородинка и Черничка.

Есть деревни другого порядка – названия, вроде бы, обычные, но секретов много.

Агрогородок Сарья

Первый пункт в нашем путешествии – агрогородок Сарья – расположен в Верхнедвинском районе Витебской области. Главная достопримечательность — Церковь Успения Пресвятой Богородицы — великолепный храм из красного кирпича в неоготическом стиле. Это памятник архитектуры середины XIX века, который считается одним из самых красивых неоготических храмов в нашей стране. Изначально церковь была католической, но сейчас православная. Мало кто знает, что это уникальное строение входит в Государственный список историко-культурных ценностей Беларуси как памятник сакрального зодчества республиканского значения.

Деревня Прудники

А вы знали, что в нашей стране есть водопады? Один из них – на реке Вятка, которая течет через деревню Прудники, недалеко от Браслава. Водопад соорудили местные умельцы еще столетие назад. В начале XX века на берегу Вятки построили электростанцию, которая снабжала энергией местную бумажную фабрику. Чтобы она работала эффективнее, было решено построить двухметровую стену из камня, которая позже превратила русло реки в настоящий водопад.

Агрогородок Ольшаны

Отправляемся в Брестскую область. Интересный факт: агрогородок Ольшаны в Столинском районе считается самым зажиточным в Беларуси. Кроме того, это еще и самый крупный сельский населённый пункт в Брестской области. В Ольшанах проживает около 8 тыс. человек, и это не предел - там наблюдается постоянный демографический рост. Большинство ольшанцев занимаются земледелием. Практически каждая семья имеет 10—15 соток земли с теплицей или парником, в которых выращивают овощи.

Деревня Теребличи

Предлагаем отправиться в Теребличи. Это деревня в Столинском районе Брестской области. Здесь находится Свято-Воскресенская церковь — каменный православный храм, построенный из силикатного кирпича по всем канонам древнерусского зодчества. А еще здесь работает Музей этнографии, в котором можно посмотреть на предметы старинного деревенского быта. В нем –коллекция деревянных скульптур знаменитого мастера-резчика Ивана Супрунчика, которые он вырезал лишь топором.

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В Беларуси очень много забавных названий деревень. Например, некоторым жителям Брестской области посчастливилось родиться в деревнях Дружба, Радость или Забава. В...
 
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