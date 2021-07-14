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Власти США вводят запрет на ввоз собак из 100 государств, включая Беларусь и Россию

14.07.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Власти США вводят запрет на ввоз собак из 100 государств, включая Беларусь и Россию

Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США объявили о введении запрета на ввоз в страну собак из более чем 100 государств, передает «ТАСС».

Специалисты ЦКПЗ объясняют введение подобных ограничений тем, что в указанных странах существует высокая опасность распространения бешенства.

Временный запрет вступает в силу 14 июля 2021 года, точная дата окончания срока его действия не указана.

Среди государств, из которых запрещено ввозить животных значатся Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Молдова, Украина, Россия и Беларусь. Также в это список вошли страны Африки, Азии и Латинской Америки.

Невъездными объявлены в том числе и собаки, которые находились на территории этих стран в последние полгода.

ЦКПЗ отмечают, что в исключительных случаях желающим будут выдаваться специальные разрешения на ввоз собак в США из указанных государств. 

Фото: depositphotos.com

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Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США объявили о введении запрета на ввоз в страну собак из более чем 100...
 
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