Треть жизни во сне: почему мы не помним сны? Ответ удивит!

Источник материала: ОНТ

Некоторые люди рассказывают, что быстро забывают собственные сновидения. Почему так происходит? Давайте разберемся!

Заниматься исследованием сновидений крайне сложно по многим причинам. Когда человек спит и видит сновидение, его невозможно расспросить, что там происходит сейчас. Ему приходится вспоминать события сна после того, как он придет в состояние бодрствования. Научных исследований на тему запоминания сновидений крайне мало, но из них следует, что плохое запоминание снов – иллюзия.



Фото: reminder.media

Человеческие воспоминания о сновидениях ничем не отличаются от воспоминаний реальных событий из жизни. Однажды исследователь сновидений Кэролин Хортон провела эксперимент. В нем принимали участие двадцать пять человек. Они на протяжение двух недель записывали свои сны. Сразу после описания они должны были зафиксировать на бумаге какой-то важный момент из предыдущего дня.



Фото: heauni.ee

Эти записи каждый день собирались, а через различные временные интервалы проводились тесты. Анализ показал, что разница между воспроизведением записей сновидений и реальности крайне мала. Главное отличие заключалось только в том, что в сновидениях проявлялись необычные детали, которые в реальной жизни происходить не могли.

Ученые из Канады также исследовали этот вопрос. Они изучали периоды жизни человека, к которым относились сновидения и воспоминания о событиях. Тридцать пожилых женщин пожелали участвовать в эксперименте. Результаты исследования показали, что временное распределение событий, к которым относились воспоминания из реальной жизни, совпадали с временными распределениями сновидений. Было замечено, что больше всего воспоминаний было о периоде юности, примерно от 15 до 30 лет, или о недавнем прошлом. Из этого можно сделать вывод, что воспоминания о сновидениях похожи на воспоминания о реальных событиях нашей жизни.



Фото: tass.ru

Также выявлено, что сны, аналогично реальным жизненным ситуациям, забываются приблизительно через неделю. Это происходит автоматически, если у вас не получилось их повторить, записать или рассказать кому-то в мельчайших подробностях.

Существует мнение, что для запоминания сна необходимо приложить определенное усилие. Мы ждем, что детали сновидения нам запомнятся самостоятельно, но на деле так не происходит. Они не помогают нам вспомнить все остальное, так как отсутствует логическая связь между компонентами сновидения. Когда человек желает рассказать свой сон, он начинает вспоминать нетипичные детали, но все остальное стирается из памяти, так как оно нестереотипное. Для воспроизведения из памяти своего предыдущего дня мы пользуемся схемой «яркая деталь + все как обычно», а для сна нужно научиться следовать формуле «все не как обычно».



Фото: ferra.ru

Ученые предполагают, что возможность запоминания сновидения появляется в момент пробуждения. В том случае, если вы не просыпаетесь, а переходите из быстроволновой фазы в медленноволновую фазу, сон трудно вспоминается. Вы никогда не узнаете его деталей, так как при пробуждении будете думать, что вам ничего не снилось.

По материалам сайта postnauka.ru

Фото: indicator.ru

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